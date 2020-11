Искусственный интеллект выяснил, что влияет на качество романтических отношений

Первое в своем роде исследование романтических отношений с использованием искусственного интеллекта, в основу которого легли данные более чем о 11 тысячах пар, позволило выявить главные факторы, по которым партнеры позитивно оценивают такие отношения. Статья об исследовании опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Naked science.

Анализ, проведенный на основе алгоритмов машинного обучения, установил, что показатели, связанные с отношениями как таковыми, были более сильными предикторами качества отношений в целом, чем показатели, основанные на индивидуальных характеристиках людей. Иными словами, тип отношений, которые вы выстраиваете с партнером, может быть важнее для удовлетворенности жизнью и ощущения счастья, чем любая из ваших индивидуальных особенностей. «Удивительным моментом стало то, что, как только собраны все данные, относящиеся к конкретным отношениям, отдельные различия ушли на второй план», — говорит ведущий автор исследования Саманта Джоэл из Западного университета в Канаде.

Наука о взаимоотношениях существует не один десяток лет. Она породила огромное количество психологических теорий о том, что делает пары счастливыми и что этому препятствует. Однако ученые сходятся во мнении, что для подкрепления значимости результатов, полученных в ходе небольших автономных исследований, необходима аккумуляция этих данных и их крупномасштабная оценка.

Одним из аналитических решений для этого может быть искусственный интеллект, способный обрабатывать огромные объемы данных, собираемых из отдельных институтов и лабораторий. Именно такой подход был использован в новой работе: ученые воспользовались алгоритмом под названием random forest («случайный лес»), объединяющий в себе множество деревьев принятия решений.

С помощью этого алгоритма были проанализированы показатели по 11 196 парам из 43 отдельных наборов данных. «Результаты показали, что характеристики, отражающие собственное восприятие отношений (например, степень конфликтности, привязанность), предсказывают до 45 процентов отклонений в оценке качества отношений в начале каждого из исследований», — пишут авторы в своей статье.

С точки зрения этих специфичных для отношений переменных, которые наиболее достоверно предсказывали качество взаимодействия пар, самыми надежными были: верность партнера взятым на себя обязательствам (например, «мой партнер хочет, чтобы наши отношения длились вечно»); благодарность («мне очень повезло, что у меня есть партнер в жизни»); воспринимаемое удовлетворение партнера (например, «наши отношения делают моего партнера очень счастливым»); а также степень частоты конфликтов и уровень сексуальной удовлетворенности.

Факторы, относящиеся к индивидуальным характеристикам (возраст, пол, личностные особенности респондентов) в большинстве случаев объясняли только 21 процент различий в качестве отношений. Среди индивидуальных характеристик, которые сильнее всего предсказывали качество отношений, оказались: удовлетворенность жизнью, негативный аффект (например, чувство беспокойства или раздражения), депрессия; избегающая привязанность (к примеру, «я предпочитаю не быть слишком близок к своему партнеру») и тревожная привязанность (степень беспокойства о своих отношениях с другими).

«Переживание негативного аффекта, депрессии или небезопасной привязанности, безусловно, служит фактором риска во взаимоотношениях, — подытоживают авторы работы. — Но если людям тем не менее удается установить отношения, характеризующиеся признательностью, сексуальным удовлетворением и отсутствием конфликта, и они при этом считают своего партнера преданным и отзывчивым — эти индивидуальные характеристики могут иметь крайне незначительное влияние».

Выводы ученых, по сути, сводятся к простой истине: человек, которого мы выбираем, не так важен, как отношения, которые мы строим с ним. «Модель взаимоотношений, которую вы создаете с кем-то, — общие нормы, шутки, совместный опыт — [значит] намного больше, чем отдельные люди, формирующие эти отношения», — говорит соавтор работы Джоэл Инверс.