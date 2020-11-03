Игровые автоматы на деньги — реальный заработок или развод

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Наличие справочного окна и параметров пользовательских настроек — это инновационные особенности. Теперь в каждый аппарат интегрированы готовые инструкции, разъясняющие основные моменты и цитирующие комплектацию. Это избавляет гемблеров от необходимости искать информацию в сети. Пользовательское окно представляет собой список дополнительных опций, которые игрок может настроить конкретно под себя. В их число входят: уровень контраста и насыщенности, степень прорисовки картинок, включение или отключение звуков, а также регулировка музыкального сопровождения.

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