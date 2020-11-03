Эмманюэль Макрон призвал к общеевропейскому ответу на исламистскую угрозу

На следующий день после теракта в Вене президент Франции приехал в посольство Австрии в Париже и оставил соболезнования в связи с произошедшим. Он выразил поддержку австрийскому народу и призвал к общеевропейскому ответу «врагам, нападающим на Европу».

«Мы, европейцы, сделаем все, чтобы держаться вместе, победить терроризм и двигаться дальше, ни в чем не отступая от наших ценностей», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, устроившие теракт в Вене напали на «саму Европу, землю свободы и культуры». Он также подчеркнул, что Вена — «город культуры эмансипации», который сам по себе воплощает европейские ценности.

Президент также рассказал журналистам, что после теракта он находится на связи с канцлером Германии Себастьяном Курцом.

«Европа солидарна, едина и решительно настроена», — написал Макрон в своем твиттере.

Эмманюэль Макрон стал первым европейским лидером, выразившим Австрии соболезнования в связи с терактом. «Франция поддерживает Австрию и готова оказать ей помощь», — подчеркнул Макрон.

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека. 15 человек были госпитализированы, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Один из нападавших был застрелен полицией. Как заявил глава МВД Австрии, убитый террорист «был близок» к «Исламскому государству». Речь идет о 20-летнем выходце из Северной Македонии. В апреле 2019 года он был приговорен к двадцати двум месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к ИГ. Он был условно-досрочно освобожден в декабре прошлого года. Второго подозреваемого по-прежнему разыскивает полиция.