Дженнифер Лопес заинтриговала поклонников своим эротическим образом

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес взбудоражила воображение фанатов своим нарядом. Фото разместил жених звезды на своей странице в Instagram.

На снимках артистка позирует в пикантном белом свадебном платье с полупрозрачным корсетом и откровенным декольте, ажурных перчатках, а также в чулках.

Такой образ исполнительница выбрала для празднования Хэллоуина. Дженнифер примерила образ Мадонны из клипа на песню Like A Virgin.

Также на одном из фото со звездой позирует ее возлюбленный Алекс Родригес. Он в образе Брюса Спрингстин. Певица запечатлена на нем очень в пикантной позе, артистка сидит на парне верхом.

«Надеюсь, вчера у всех был удивительный Хэллоуин!», — подписал фото спортсмен.

Поклонники высоко оценили праздничный образ звезды, посоветовав ей одеться так на свадьбу: «К чему ты сексуальная невеста», «Мадонна отдыхает, ты круче!», «Кажется, ты уже придумала, в чем выйдешь замуж!», «Иди так к алтарю, Алекс точно оценит!».