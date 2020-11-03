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Дженнифер Лопес заинтриговала поклонников своим эротическим образом

Дженнифер Лопес заинтриговала поклонников своим интересным образом

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес взбудоражила воображение фанатов своим нарядом. Фото разместил жених звезды на своей странице в Instagram.

На снимках артистка позирует в пикантном белом свадебном платье с полупрозрачным корсетом и откровенным декольте, ажурных перчатках, а также в чулках.

Такой образ исполнительница выбрала для празднования Хэллоуина. Дженнифер примерила образ Мадонны из клипа на песню Like A Virgin.

Также на одном из фото со звездой позирует ее возлюбленный Алекс Родригес. Он в образе Брюса Спрингстин. Певица запечатлена на нем очень в пикантной позе, артистка сидит на парне верхом.

«Надеюсь, вчера у всех был удивительный Хэллоуин!», — подписал фото спортсмен.

Поклонники высоко оценили праздничный образ звезды, посоветовав ей одеться так на свадьбу: «К чему ты сексуальная невеста», «Мадонна отдыхает, ты круче!», «Кажется, ты уже придумала, в чем выйдешь замуж!», «Иди так к алтарю, Алекс точно оценит!».

3 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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