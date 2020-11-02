За последние тридцать лет рубль подешевел в 40.000 раз по отношению к доллару США

За последние тридцать лет — с 1 ноября 1990 года — рубль подешевел в 40.000 раз по отношению к доллару США. Об этом информирует издание «Московский комсомолец», приводя расчеты эксперта рейтингового агентства НКР. В оценке эксперта не учитывается деноминация российской валюты, осуществленная в 1998 году.

1 ноября 1990 года в СССР ввели коммерческий курс рубля, прекратились торги советской валюты по официальному курсу, согласно которому доллар США стоил 63 копейки. Рубль моментально отреагировал на «свободное плавание»: за один доллар уже к вечеру 1 ноября давали 1,8 рубля.

1 июля 1992 года доллар стоил 125,26 рубля. 10 октября 1994 года доллар торговался за 2833 рубля. 11 октября 1994 года произошел «черный вторник», курс рубля упал до 3926 за американский доллар.

Заместитель главы группы АКРА Дмитрий Куликов считает, что реальная товарная стоимость российского рубля за тридцать лет упала более чем в 100 раз, без учета деноминации — в 100.000 раз.

«Только за 1992–1994 годы покупательная стоимость 1 рубля упала почти в тысячу раз», — цитирует эксперта «МК».

https://www.9tv.co.il/item/20849