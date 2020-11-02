Японские ученые предрекли облысение переболевшим коронавирусом

У перенесших коронавирус могут наблюдаться такие последствия, как выпадение волос, одышка, а также слабость на протяжении долгого времени. К такому выводу пришли японские ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Проведенные исследования показали, что у тех, кто находился в больнице с инфекцией, через четыре месяца после выписки остались симптомы одышки — 11%, слабости — 10%, нарушений обоняния — 10%, кашля — 4%. При этом четверть выписавшихся пациентов стала жаловаться на выпадение волос.

Ранее медики, которых цитировал портал Cursorinfo, также отмечали, что переболевшие коронавирусом пациенты часто обращаются с жалобами на сильное выпадение волос. Сообщалось, что каждый третий после COVID-19 указывал на проблему облысения. По словам специалистов, это реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись.