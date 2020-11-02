В России обвал рубля

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 10:05 он вырос почти на процент до 80,25 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро на тот же момент достигал 93,43 рубля. Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают на 0,8 и 1,7 процента соответственно.

Позднее евро поднялся выше 93,7 рубля, максимум с декабря 2014 года. Доллар доходил почти до 80,6 рубля.

Поводом для ослабления российской валюты стало введение новых ограничений из-за коронавируса в Европе, на фоне которых нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов. В понедельник, 2 ноября, стоимость сорта Brent опускалась до 37 долларов за баррель, в последний раз это происходило в середине июня.

Также на рубль продолжает оказывать давление предстоящие в США президентские выборы. В случае победы Джо Байдена эксперты ожидают усиления санкций.