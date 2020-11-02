В Грузии подвели итоги парламентских выборов

В ЦИК Грузии подвели итоги выборов в парламент. После подсчета 99,77% голосов, лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — она получает по партийным спискам 48,16% голосов. На втором месте — оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Сила в единстве» с 27,12%, свидетельствуют официальные данные избиркома.

1% также преодолели семь партий и два блока.

В 17 из 30 одномандатных округов пройдет второй тур выборов.

Тем временем в Тбилиси оппозиция уже вышла на улицы с требованием повторных выборов. Активисты пришли к зданию парламента Грузии и требуют отмены итогов голосования. По оценке Sputnik Грузия, на проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек. «Это были не выборы, это была война», они «были тотально сфальсифицированы», считают участники акции.

Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Участие в них приняли 48 политических партий и два предвыборных блока. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существенных нарушений на выборах не было.