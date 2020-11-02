Ученые назвали оптимальную продолжительность сна, чтобы не заплыть жиром

Люди, которые ежедневно спят по 9-10 часов, на 21% чаще подвержены ожирению, что может сократить человеческую жизнь на 3-10 лет. К такому выводу пришли ученые по итогам ряда исследований, пишет Medikforum.

Оказалось, что излишки жира, накопленные во время долгого сна, провоцируют развитие воспалений. А это приводит к страшным последствиям — развиваются такие заболевания, как диабет, рак и инсульт.

Ученые также выяснили, что ежедневный 9-11 часовой сон увеличивает на 38% риск возникновения сердечных заболеваний у женщин. Из-за продолжительного сна накапливается холестерин, который вызывает развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца.

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