Тайна медных домов Израиля

Множество интересных вещей, неприметных с первого взгляда, рассыпано по улочкам израильских городов, и одной из таких диковин являются медные дома. Это не метафора, дома действительно построены из цельной листовой меди и являются на сегодняшний день историко-культурным достоянием Израиля. А еще напоминанием о невероятно тяжелом для немецких евреев времени и неунывающей еврейской находчивости.

Все началось с немецкого промышленника, барона Гирша, владельца компании «Hirsch Copper and Brass Works», который после Первой мировой войны выкупил патент на изготовление «мобильных изолированных металлических стенок», посчитав его очень перспективным для строительства домов.

Сама идея постройки медных домов не была нова, их разработка началась в конце 1920-х годов и соответствовала новейшим архитектурным подходам, которые начали набирать обороты в Германии. В 1922 году в Германии прошел конкурс на проектирование модульных зданий, который выиграл знаменитый Вальтер Гропиус — основатель архитектурной школы Баухауз. Подряд на строительство выиграла компания барона Гирша. Сотрудники компании Гирша отвечали за создание всех деталей конструкции, а также за внутреннее убранство здания, включая мебель, фурнитуру и отделку.

Внешние стены домов были выполнены из окрашенной листовой гофрированной меди. За листовой медью располагался деревянный каркас и толстый слой изоляции из алюминия и асбеста. Части дома скреплялись болтами и заделывались снаружи медными накладками. При наличии фундамента такое жилище можно было собрать всего за сутки.



В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты. Евреям предложили «добровольно» покинуть страну. При этом нацистские власти запретили вывоз денег из Германии, к вывозу были разрешены только строительные материалы и оборудование, произведенное в Германии.

К тому моменту Рене Шварц, тесть Гирша, выкупил права на медные дома, носившие до этого романтические названия вроде «Медный замок», «Источник жизни», «Весенние грезы», и изменил их на «израильские», такие как «Шарон», «Хайфа», «Иерусалим» и т.д. Шварц начал продажу медных домов желающим покинуть Германию евреям, отправляющимся в Палестину.

Довольно скоро в Хайфе открылось представительство фирмы Шварца. Первый медный дом, привезенный в Израиль в 1933 году, был куплен и установлен семьей Рокенштейн в Цфате. Всего по разным источникам 14 (или 15) медных домов успели достичь Израиля прежде, чем нацисты, спохватившись, запретили экспорт необходимой для оружейной промышленности меди.



11 таких домов было установлено в Хайфе, 1 дом в Цфате, 1 в Петах-Тикве (его сразу продали и переплавили) и 1 или 2 дома в Рамат-Гане.

Большинство домов, к сожалению, было разрушено или уничтожено пожаром. К настоящему моменту сохранилось всего 4 дома, получивших статус культурно-исторического достояния Израиля. 3 из них находятся в Хайфе и один в Цфате — тот самый дом Рокштейнов, первым установленный на израильской земле.



https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/90426