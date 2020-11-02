СМИ: принц Уильям секретно переболел коронавирусом в апреле

Как удалось выяснить британской прессе, герцог Кембриджский переболел коронавирусом этой весной. По сообщениям СМИ, 38-летний принц Уильям заразился через несколько дней после того, как контактировал со своим отцом принцем Чарльзом, у которого был выявлен COVID-19. Тревожить общественность супруг Кейт Миддлтон не хотел, поэтому держал свою болезнь в секрете.

Герцог находился на карантине в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Кейт при этом не заболела — тест на вирус у нее был отрицательный.

Происходили куда более важные вещи, поэтому я не хотел никого беспокоить,

— приводит слова герцога издание The Sun.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

После известия, что его отец и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболели, Уильям полагал, что обнародование его болезни только добавит лишнего беспокойства британскому народу.

Несмотря на заболевание, принц Уильям продолжал активно работать — он провел 14 видеовстреч. По словам источников, болезнь герцог Кембриджский при этом переносил не в легкой форме.

В какой-то момент ему стало трудно дышать, так что все вокруг были в панике,

— говорит инсайдер.

С четверга, 5 ноября, в Великобритании вновь вводят локдаун: будут закрыты рестораны, бары, непродовольственные магазины.

В результате своего собственного опыта заражения коронавирусом он понимает, что абсолютно любой может заразиться этой болезнью, и знает, насколько важно, чтобы мы все серьезно относились к этой второй изоляции,

— рассказал источник.

Во дворце новость о болезни принца Уильяма тем не менее пока не подтвердили.