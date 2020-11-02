Синди Кроуфорд позировала в мини и показала ножки

Американская супермодель, пик карьеры которой пришелся на 1990-2000-е — 54-летняя Синди Кроуфорд показала идеальные ноги в коротком наряде.

Знаменитость снялась в спортивном мини-платье, продемонстрировав шикарную фигуру.

Фото Синди добавила в Инстаграм. В кадре она появилась, стоя на балконе. Одета Синди в длинный светлый свитшот с капюшоном, напоминающий платье. Домашний образ дополнили носки, на которые Кроуфорд не надела обувь. Таким атмосферным фото Синди привлекла внимание подписчиков к выборам в США.

«Я имею честь лично голосовать в Малибу. Я всегда была очень горда становиться частью этого процесса, и эти выборы не стали исключением. Поощряйте своих друзей и семью использовать их голоса — осталось всего пара дней! «- написала Кроуфорд.