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Продюсер певца Андрея Губина заявил о его исчезновении

«Пропал» певец Андрей Губин. О том, что связаться с ним не получается уже больше месяца, заявил его продюсер Тимур Ващишин, передает «Пятый канал».

Ващишин отметил, что не может дозвониться до музыканта и переживает за него. По его словам, сейчас Губина «нет уже долговато», при этом друзья и родители еще не обращались в полицию с заявлением о пропаже. Они надеются, что исполнитель сам с ними свяжется, добавил Ващишин.

Ранее он уже комментировал информацию СМИ о «пропаже» Губина, который с июля не появлялся на публике. По его словам, он выходил на связь лично с ним, но ни с кем больше общаться не хотел.

Ранее сообщалось о намерении Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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