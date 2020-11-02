Продюсер певца Андрея Губина заявил о его исчезновении

«Пропал» певец Андрей Губин. О том, что связаться с ним не получается уже больше месяца, заявил его продюсер Тимур Ващишин, передает «Пятый канал».

Ващишин отметил, что не может дозвониться до музыканта и переживает за него. По его словам, сейчас Губина «нет уже долговато», при этом друзья и родители еще не обращались в полицию с заявлением о пропаже. Они надеются, что исполнитель сам с ними свяжется, добавил Ващишин.

Ранее он уже комментировал информацию СМИ о «пропаже» Губина, который с июля не появлялся на публике. По его словам, он выходил на связь лично с ним, но ни с кем больше общаться не хотел.

Ранее сообщалось о намерении Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность.