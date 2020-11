Впервые на Земле получили материю из Черной Дыры Мэттью Макконахи признался, что хотел уйти из кино » Потепление всего на 2°C приведет к бесконечному разогреву Земли — ученые Потепление всего на 2°C приведет к бесконечному разогреву Земли и другим необратимым последствиям. Новое исследование предполагает, что глобальное потепление на 2 ° C приведет к выбросу около 230 миллиардов тонн углерода из почвы. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Университета Эксетера, результаты исследования публикует журнал Nature. Глобальные почвы содержат в два-три раза больше углерода, чем атмосфера, а более высокие температуры ускоряют разложение. Это сокращает количество времени, которое СО2 проводит в почве, меняя процессы круговорота углерода в почв». Новое международное исследование показывает чувствительность круговорота углерода в почве к глобальному потеплению и, следовательно, вдвое снижает неопределенность в будущих прогнозах изменения климата. По оценкам, при потеплении на 2 ° C (выше доиндустриального уровня) выделяется 230 миллиардов тонн углерода. Это в четыре раза превышает общий объем выбросов в Китае и в два раза — в США за последние 100 лет. «Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает существенные потери углерода в почве из-за изменения климата при потеплении всего на 2 ° C. И это даже не включает потери более углерода из-за таяния вечной мерзлоты», — объясняет соавтор исследования, доктор Сара Чадберн из Университета Эксетера. Этот эффект представляет собой так называемую «положительную обратную связь» — когда изменение климата вызывает побочные эффекты, которые способствуют дальнейшему изменению климата, ухудшая ситацию. Именно реакция углерода в почве на изменение климата представляет собой самую большую область неопределенности в понимании углеродного цикла в прогнозах изменения климата. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали новую комбинацию данных наблюдений систем Земли. Они моделируют климат и углеродный цикл, а затем делают прогнозы изменения климата.

