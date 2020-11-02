Половина населения Словакии прошла тестирование на коронавирус за один день
Половина населения Словакии прошла тестирование на коронавирус за один день. Это 2,5 миллиона человек
COVID-19 выявили у 1% (25 850 человек), теперь они сидят в изоляции
Сам тест является бесплатным и добровольным, однако те, кто отказываются его делать, также вынуждены будут сидеть в изоляции
Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за давление на людей для участия в тестировании, но заявил, что требование обосновано:
«Свобода должна сочетаться с ответственностью за тех, кто… самый слабый среди нас: онкологических больных, пожилых людей, людей с другими заболеваниями», ㅡ заявил он
По словам Матовича, такое тестирование является «единственным способом обратить вспять развитие пандемии»
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