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Половина населения Словакии прошла тестирование на коронавирус за один день

Половина населения Словакии прошла тестирование на коронавирус за один день. Это 2,5 миллиона человек

COVID-19 выявили у 1% (25 850 человек), теперь они сидят в изоляции

Сам тест является бесплатным и добровольным, однако те, кто отказываются его делать, также вынуждены будут сидеть в изоляции

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Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за давление на людей для участия в тестировании, но заявил, что требование обосновано:

«Свобода должна сочетаться с ответственностью за тех, кто… самый слабый среди нас: онкологических больных, пожилых людей, людей с другими заболеваниями», ㅡ заявил он

По словам Матовича, такое тестирование является «единственным способом обратить вспять развитие пандемии»

2 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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