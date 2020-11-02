За последние тридцать лет рубль подешевел в 40.000 раз по отношению к доллару США Впервые на Земле получили материю из Черной Дыры » От няни до вице-президента: кого разыграли на съёмках «Бората 2» «Борат 2», который вышел на Amazon Prime 23 октября, успел наделать в американских СМИ шуму ещё задолго до премьеры. То речь вице-президента Майка Пенса прервёт неизвестный «протестующий» (на деле — переодетый в Трампа исполнитель главной роли Саша Барон Коэн) с девушкой на плече, то сам комик в образе главы некой политической организации споёт на консервативном митинге песенку о том, что «Обаме надо впрыснуть грипп из Уханя». Зачем Барон Коэн вместе со своей экранной дочерью, болгарской актрисой Марией Бакаловой, смущали ничего не подозревающую публику, выяснилось лишь с выходом фильма — и тогда же стало ясно, что он успешно пошёл по стопам первой части и разыграл почти всех героев второго плана. Известные политики вроде Майка Пенса и Рудольфа Джулиани, эпизод с которым нашумел в СМИ сильнее всего, — это лишь малая часть «жертв»; в основном в объектив камеры попадали обычные американцы. Мы изучили материалы Variety и IndieWire и рассказываем, как съёмочной группе «Бората 2» удалось обвести всех вокруг пальца и как отреагировали люди, узнав о розыгрыше. Все они появляются в сюжетно важных эпизодах, поэтому материал целиком состоит из спойлеров. Как модель Мейси Шанел стала содержанкой Поскольку главная задача Бората — подарить вице-президенту США Майку Пенсу собственную дочь и не получить отказа, он обращается за помощью к эксперту по соблазнению — так называемой sugar baby, или содержанке. Её сыграла одна из немногих настоящих актрис в фильме, но это не уберегло её от лжи со стороны съёмочной группы. Девушку зовут Мейси Шанел (Macy Chanel), ей 24 года, и она на самом деле не содержанка, а модель и актриса. В фильме её представили как «Инстаграм-инфлюэнсера», которая учит молодых девушек привлекать богатых мужчин и жить за их счёт. Предлагая Шанел роль, представители киностудии прислали ей письмо, где объяснили, что ей нужно будет в роли sugar baby научить иностранку премудростям взаимоотношений в Америке. По ходу съёмки она по абсурдным сценам с Бакаловой поняла, что это будет комедия, но настоящее название узнала гораздо позже. И хотя девушка призналась, что на площадке было весело, тот факт, что из-за фильма её теперь могут принять за содержанку, её не обрадовал. К тому же, в 2019 году она и так появлялась в этой роли в рекламе сервиса знакомств. [Съёмочная группа фильма] ввела меня в заблуждение, и я сыграла совсем не того человека, которым являюсь на самом деле. Я вполне успешная актриса и модель и могу сыграть любую роль. Однако на этот раз я не прочла написанное мелким шрифтом, а ещё у меня нет возможности дотошно читать все контракты. Мейси Шанел актриса Как «восточноевропейские танцы» шокировали приличные семьи Сцена на балу дебютанток — одна из самых абсурдных в фильме: на глазах у десятков изумлённых молодых людей и их родителей Борат и Тутар под балканскую музыку танцуют «традиционный танец плодовитости» с задиранием подола платья и демонстрацией нижнего белья. В реальности сцена была ещё абсурднее, поскольку все её участники — это реальные люди, которые думали, что снимаются в историческом документальном фильме. Издатель Уилл Дэвис, который побывал на «балу» вместе со своей дочерью Эбби, написал об этом колонку. Уилл Дэвис и Эбби за несколько часов до бала Фото: mymcr.net Однажды некая кинокомпания пригласила друзей семьи Дэвис на съёмку исторической сцены бала дебютанток. По задумке, это был бы дебют так называемых южных красавиц — дочерей из богатых и известных семей с Юга США, — поэтому Дэвис с Эбби тоже решили поучаствовать. Компании нужно было убедиться, что Бората и Тутар никто не раскроет, поэтому они прислали всем потенциальным участникам съёмок письмо с небольшой анкетой, где нужно было отметить, знают ли они в лицо известных людей вроде Уилла Феррелла и Саши Барона Коэна. Последнего Дэвис не знал, поэтому его допустили к съёмкам и поместили в группу «Б», которой и предстояло увидеть танцы. В павильоне всё выглядело по-настоящему: закуски на столах, выставленный свет, вооружённые охранники. Вот только среди участников поползли подозрительные слухи: отец иностранки как будто спрашивал у одного из них, сколько, по его мнению, стоит его дочь. Неловкость, уже несколько часов царившая на вечере, достигла своего пика, когда гости начали танцевать «народный восточноевропейский танец». Сцена становится ещё лучше, если внимательно следить за лицами людей, наблюдающих за плясками Бората и Тутар После этого публика поняла, что хуже уже не будет, и на середине представления направилась к выходу. Сам Дэвис написал, что не жалеет, если люди посмеются над ними, но в статье всё же отметил, что с закрытием кинотеатров на фоне пандемии подумал: «она пощадила нас от появления на большом экране». Как Барон Коэн попытался продать Майку Пенсу невесту В феврале 2020 года вице-президент США Майк Пенс отправился на конференцию Conservative Political Action Conference, где каждый год собираются консерваторы со всей Америки. Он и не подозревал, что именно в этот день вымышленный казахский журналист, переодетый Дональдом Трампом, приедет дарить ему свою дочь. Саша Барон Коэн и Мария Бакалова. В тот день их, естественно, никто не раскрыл Фото: Joshua Roberts, Reuters Барон Коэн, который прошёл в здание в костюме ку-клукс-клановца, а потом вбежал в зал прямо посреди выступления Пенса, этой сценой навлёк на фильм угрозу судебных разбирательств. Американский консервативный союз, организатор конференции, потребовал удалить из фильма снятые на ней сцены, в том числе пробежку в холле в костюме ККК. Самой конференции съёмки «Бората», впрочем, не помешали: она спокойно продолжилась после того, как Барона Коэна выпроводила охрана. Как няня, с которой Борат оставил Тутар, внезапно помогла своей общине Мария Бакалова и Джаниз Джонс Уж кто точно был неприятно поражён своей истинной ролью в фильме, так это няня, с которой Борат оставляет Тутар перед уходом на работу в парикмахерскую. Продюсеры сказали Джаниз Джонс — реальной няне, которая осталась без работы из-за пандемии — что снимают документальный фильм о женщинах, у которых в родных странах нет никаких прав. Они же убедили её, что она вообще вряд ли увидит фильм, поскольку выйдет он в Великобритании. Джонс согласилась и приступила к съёмкам. Она действительно поверила, что 24-летняя Бакалова — это 15-летняя казахская девушка, считающая, что у женщин не может быть прав. Когда она узнала, как на самом деле обстоит дело, она очень расстроилась. Я и правда подумала, что она приехала из какой-то страны третьего мира, а ведь [её положение] не редкость там, где продают женщин. И вот я приняла это за правду, а теперь чувствую, что меня как будто предали. Джаниз Джонс в интервью New York Post Но фильм в итоге здорово помог Джонс. Пастор из местной баптистской церкви узнал, что за съёмки ей заплатили всего 3600 долларов, и открыл для неё сбор средств на сайте GoFundMe. За несколько дней для Джонс удалось собрать более 130 000 долларов, а Саша Барон Коэн пожертвовал 100 000 долларов её общине. Как Барон Коэн спел злободневную песенку на консервативном митинге Ближе к концу фильма Борат отправляется на встречу консерваторов, чтобы спеть там свою «Песню о гриппе из Уханя». Судя по кадрам из фильма, публике (по крайней мере, той части, что попала в объектив) понравилось: люди подпевали, смеялись и хлопали в такт незатейливой мелодии. Не понравилось это Джеймсу Коннору Блэру, члену совета города Йелм в штате Вашингтон. Он написал, что Барона Коэна, который пел «мерзкие и расистские» вещи, попросту невозможно было прогнать со сцены, которую оцепила его охрана. Его охрана не давала организаторам митинга прогнать его со сцены или отключить генератор. Когда публика поняла, что именно он пел, и отвернулась от него, его охрана быстро провела [съёмочную группу] в частную машину скорой помощи, на которой они и должны были скрыться. Джеймс Коннор Блэр член городского совета Йелма, Вашингтон Как адвокат Трампа поправил штаны и попал в центр скандала Сцену, в которой Тутар интервьюирует нынешнего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, СМИ начали обсуждать мгновенно. Их внимание привлекла и сама фигура Джулиани, и неловкое положение, в котором он оказался в фильме. По сюжету, Тутар от имени несуществующей консервативной организации берёт у Джулиани интервью в отеле. Само интервью, если не считать лезущего в кадр Бората, прошло как обычно, но в конце Тутар и Джулиани проходят в номер отеля, где адвокат говорит «Ты можешь дать мне свой номер телефона и адрес» и ложится на кровать. После этого он под напряжённую музыку из хоррора поправляет штаны, а затем в номер вваливается Борат и кричит, что Тутар ещё слишком мала. В итоге именно неосторожное движение Джулиани приковало к фильму такое внимание прессы. Ему даже пришлось написать в твиттере пояснительный тред. Видео из «Бората [2]» — фальсификация. Я заправлял рубашку после того, как снял записывающее оборудование. Я ни разу не повёл себя неподобающе — ни до, ни во время, ни после интервью. Если Саша Барон Коэн скажет, что повёл, — он хладнокровный лжец. Руди Джулиани https://dtf.ru/cinema/244127-ot-nyani-do-vice-prezidenta-kogo-razygrali-na-semkah-borata-2

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