Украинский министр назвал ДНР и ЛНР «опухолью»: Надо ампутировать или лечить Экспорт российской нефти рухнул еще на 20% » Окружение Трампа тайно сотрудничает со штабом Байдена — CNN Окружение Трампа тайно сотрудничает со штабом Байдена пишет CNN. Задача заключяется в том, чтобы мирно передать власть после выборов. Люди с адиминистрации действующего президента США Дональда Трампа тайно сотрудничают со штабом его оппонента на президентских выборах от демократов Джо Байдена. Все для того, чтобы мирно передать власть в случае победы последнего. Сообщается, что глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и помощник президента США Дональда Трампа, который отвечает за политическую координацию в резиденции Кристофер Лиддел уже несколько месяцев сотрудничают с избирательным штабом Джо Байдена. Их цель — сделать передачу власти такой, которая бы не нанесла ущерб государственному аппарату.

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