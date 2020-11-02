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Окружение Трампа тайно сотрудничает со штабом Байдена — CNN

Окружение Трампа тайно сотрудничает со штабом Байдена пишет CNN. Задача заключяется в том, чтобы мирно передать власть после выборов.

Люди с адиминистрации действующего президента США Дональда Трампа тайно сотрудничают со штабом его оппонента на президентских выборах от демократов Джо Байдена. Все для того, чтобы мирно передать власть в случае победы последнего.

Сообщается, что глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и помощник президента США Дональда Трампа, который отвечает за политическую координацию в резиденции Кристофер Лиддел уже несколько месяцев сотрудничают с избирательным штабом Джо Байдена. Их цель — сделать передачу власти такой, которая бы не нанесла ущерб государственному аппарату.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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