Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса Ученые назвали оптимальную продолжительность сна, чтобы не заплыть жиром » На избирательном участке застрелился полицейский В воскресенье, 1 ноября, в Мукачево Закарпатской области полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Закарпатской области. Инцидент произошел около 05:00 во время дежурства в территориальной избирательной комиссии. «Во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера пока угроз нет», — говорится в сообщении. В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.

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