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На избирательном участке застрелился полицейский

В воскресенье, 1 ноября, в Мукачево Закарпатской области полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел около 05:00 во время дежурства в территориальной избирательной комиссии. 

«Во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера пока угроз нет», — говорится в сообщении.

В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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