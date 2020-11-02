На избирательном участке застрелился полицейский

В воскресенье, 1 ноября, в Мукачево Закарпатской области полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение
Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Закарпатской области.
Инцидент произошел около 05:00 во время дежурства в территориальной избирательной комиссии.
«Во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера пока угроз нет», — говорится в сообщении.
В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.
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