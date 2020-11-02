Мэттью Макконахи признался, что хотел уйти из кино

Оскароносный красавец Мэттью Макконахи хотел завершить актерскую карьеру. Мужчина настолько решительно это решил в один момент, что даже знал, чем бы занимался в свободное время.

Об этом Мэттью Макконахи рассказал в беседе с телеведущей Опрой Уинфри, передает Entertainment Weekly. После лет работы в Голливуде его семья может безбедно жить до конца жизни, а потому Мэттью Макконахи намеревался завершить актерскую карьеру.

Да, я рассматривал перспективы другой карьеры, — заявил он.

По словам Мэттью Макконахи, тогда он думал устроиться тренером по футболу в какую-то обычную американскую школу, руководителем симфонического оркестра, или гидом по дикой природе. Актер был измотан постоянными съемками, а потому был уверен, что зрители больше не увидят его в новых проектах.

Передумать мужчину заставило путешествие в Австралию. Именно там Мэттью Макконахи обдумал свое намерение и решил остаться в киноиндустрии. Впоследствии актер презентовал ленты «Грязь», «Супер Майк» и «Далласский клуб покупателей», который принес ему Оскар.

«Год назад я ездил в Австралию и остался под впечатлениями, хоть и бывал уже там. У меня начало возникать такое ощущение, что, хоть все становится сложнее, это означает, что вознаграждение и ценность от работы увеличатся. Придерживаюсь этого мнения и поэтому решил остаться, не тянуть парашют», – добавил Мэттью Макконахи.

Самые известные фильмы Мэттью Макконахи

Если бы Мэттью Макконахи все-таки решился уйти из кино, это весьма расстроило бы его поклонников. Ведь каждый год фильмография актера пополняется новыми блестящими ролями, от которых в восторге весь мир.

Среди самых известных лент Мэттью Макконахи:

«Интерстеллар»

«Линкольн для адвоката»

«Золото дураков»

«Далласький клуб покупателей»

«Море искушений»

«Темная башня»

«Свадебный переполох»

«Джентльмены»

«Призраки бывших подружек»

«Как избавиться от парня за 10 дней»

«Волк с Уолл-стрит»

«Золото»

«Любовь и другие неприятности» и прочие

Мэттью Макконахи – лауреат Оскара и других престижных кинопремий, в частности, Золотого глобуса и премии Гильдии киноактеров США.