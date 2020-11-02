Мадс Миккельсен и Арми Хаммер сыграют шпионов

Датчанин и американец подписались на главные роли в шпионском фильме про холодную войну.

Проект получил название «Шпион на миллиард долларов». Он расскажет об американском оперативнике ЦРУ (Хаммер), которого отправляют шпионить в Москву. Там агент сближается с советским инженером (Миккельсен). И оба, ценой собственной жизни, пытаются прекратить противостояние между СССР и США.

Сценарий основан на книге Дэвида Хоффмана, получившего Пулитцеровскую премию. Постановщицей выступит британская кинематографистка Амма Асанте, известная по фильмам «Путь жизни», «Белль», «Соединенное королевство» и «Где соприкасаются руки».

Съемки запланированы на начало следующего года и пройдут в Восточной Европе.