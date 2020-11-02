«  
  »

Какие фильмы ужасов собрали самые кассовые сборы?

Какие фильмы ужасов собрали самые кассовые сборы?

Издание Variety опубликовало список самых прибыльных хорроров.

На первых позициях в топе расположились такие картины, как «Паранормальное явление», собравший 193 млн долларов при бюджете в 15 тыс, «Ведьма из Блэр» (245 млн при бюджете в 60 тыс), «Хэллоуин» (47 млн при бюджете в 320 тыс), «Пятница 13-е» (60 млн при бюджете в 550 тыс), «Пила» (103 млн при бюджете в 1,2 млн).

Помимо оригинальных лент вроде триллера «Прочь», в список также попали сиквелы: «Паранормальное явление 3», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Хэллоуин» 2018 года и многие другие.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  