Илон Маск провозгласил декларацию о свободе Марса и правилах космической цивилизации

Илон Маск провозгласил декларацию о свободе Марса и правилах космической цивилизации. Сделал он это в нескольких пунктах о правилах работы SpaceX за пределами Земли.

Глава SpaceX на днях провозгласил независимость Марса от Земли. Сделал он это, разместив соответствующие пункты в пользовательском соглашении Starlink, сети и сервисе спутникового интернета. Сейчас сервис перешел в фазу тестирования и первые пользователи (скорее всего из штата Техас, США) получают возможность подключиться к спутниковому глобальному интернету.

Все это прописано в подразделе «Governing Laws», где рассказывается о том, что SpaceX не будет подчиняться международным законам вне Земли. Вместо этого компания установит принципы самоуправления и станет использовать их во благо человечества.



Что касается Марса, то Илон Маск провозглашает его «свободной планетой», на которой будут действовать собственные законы. Если кто-то не согласен с условиями использования сервиса, то не может и использовать глобальный спутниковый интернет. Первыми ссылкой на условия использования Starlink распространили пользователи группы WholeMarsBlog.

В разделе условий говорится, что на Земле и Луне компания подчиняется земным законам, а вот на Марсе — иное дело, здесь будут «установлены принципы самоуправления, направленные на процветание будущей колонии». Этот пункт начнет работать только тогда, когда на Марсе появится колония.

Ранее Маск неоднократно заявлял, что собирается построить на Марсе поселение, которое не будет зависеть от снабжения ресурсами от Земли. Это будет целиком и полностью автономное поселение — и сейчас стало ясно, что под «автономностью» глава SpaceX имеет в виду не только еду, воду, одежду, технику, горючее, но и законодательство.

Конечно, SpaceX должна решить множество проблем, прежде, чем создание колонии будет возможным. Ведь туда необходимо доставить миллионы тонн оборудования и рерсурсов, для чего потребуется задействовать тысячи ракет Starship, которые сейчас лишь тестируются.

«Если мы построим столько же кораблей Starship, сколько у нас ракет Falcon — то есть около сотни, — и каждый будет доставлять на орбиту 100 тонн груза, то пропускная способность достигнет 10 млн тонн полезной нагрузки в год», — написал глава SpaceX.

Зачем Маску Марс? Для того, чтобы у человечества был «бэкап», который можно использовать в случае появления глобальных проблем, которые приведут к вымиранию человечества. Речь идет о третьей мировой войне, инфекциях или чему-то подобном. Маск неоднократно заявлял, что без основания колонии на другой планете Солнечной системы человечество обречено.

Все, чем управляет Маск, направлено на единственную цель — накопление ресурсов для получения колонии на Марсе. Колония даст возможность жителям Марса находиться вне зоны влияния факторов, которые важны для человека на Земле.

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/525962/