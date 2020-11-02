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Хэллоуин-2020: как Холли Берри, Дженнифер Гарнер, Карди Би и другие отметили праздник

Мы продолжаем рассказывать, как звезды отметили Хэллоуин в этом году. Несмотря на то что традиционное празднование было отменено из-за пандемии, знаменитости сильно постарались удивить своих родных, близких и поклонников яркими образами для загадочного торжества. Во второй части подборки SPLETNIK.RU покажет, каким канун Дня Всех Святых был для Карди Би, Нила Патрика Харриса, Беллы Торн, Дженнифер Гарнер, Холли Берри и других.

Трэвис Скотт в образе Бэтмена 


Трэвис Скотт в образе Бэтмена

Карди Би в образе Алой Ведьмы 

Карди Би в образе Алой Ведьмы

Карди Би 

Карди Би в образе змеи

Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючией и сыном Леоне 

Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючией и сыном Леоне

Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючия и сыном Леоне 

Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючия и сыном Леоне 

Меган Трейнор в образе Синди из фильма "Гринч — похититель Рождества" 

Меган Трейнор в образе Синди из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Меган Трейнор с друзьями 

Меган Трейнор с друзьями

Гвен Стефани 

Гвен Стефани

Крис Дженнер 

Крис Дженнер

Кейтлин Дженнер 

Кейтлин Дженнер

Нил Патрик Харрис с мужем Дэвидом Бартка и детьми  

Нил Патрик Харрис с мужем Дэвидом Барткой и детьми

Ума Турман 

Ума Турман

Жизель Бундхен с дочерью Вивьен

Жизель Бундхен с дочерью Вивьен

Холли Берри 

Холли Берри

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерьми 

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерьми

Ребел Уилсон с возлюбленным Джейкобом Бушем 

Ребел Уилсон с возлюбленным Джейкобом Бушем

Дима Билан 

Дима Билан

Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хэшиан и детьми 

Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хэшиан и детьми

Лиззо 

Лиззо

Ольга Куриленко 

Ольга Куриленко

Жозефин Скривер 

Жозефин Скривер

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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