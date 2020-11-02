Хэллоуин-2020: как Холли Берри, Дженнифер Гарнер, Карди Би и другие отметили праздник

Мы продолжаем рассказывать, как звезды отметили Хэллоуин в этом году. Несмотря на то что традиционное празднование было отменено из-за пандемии, знаменитости сильно постарались удивить своих родных, близких и поклонников яркими образами для загадочного торжества. Во второй части подборки SPLETNIK.RU покажет, каким канун Дня Всех Святых был для Карди Би, Нила Патрика Харриса, Беллы Торн, Дженнифер Гарнер, Холли Берри и других.
Трэвис Скотт в образе Бэтмена
Карди Би в образе Алой Ведьмы
Карди Би в образе змеи
Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючией и сыном Леоне
Меган Трейнор в образе Синди из фильма «Гринч — похититель Рождества»
Меган Трейнор с друзьями
Гвен Стефани
Крис Дженнер
Кейтлин Дженнер
Нил Патрик Харрис с мужем Дэвидом Барткой и детьми
Ума Турман
Жизель Бундхен с дочерью Вивьен
Холли Берри
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерьми
Ребел Уилсон с возлюбленным Джейкобом Бушем
Дима Билан
Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хэшиан и детьми
Лиззо
Ольга Куриленко
Жозефин Скривер
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