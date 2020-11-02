Мэттью Макконахи признался, что хотел уйти из кино Джонни Депп проиграл в суде по делу о клевете против бывшей жены » Хэллоуин-2020: как Холли Берри, Дженнифер Гарнер, Карди Би и другие отметили праздник Мы продолжаем рассказывать, как звезды отметили Хэллоуин в этом году. Несмотря на то что традиционное празднование было отменено из-за пандемии, знаменитости сильно постарались удивить своих родных, близких и поклонников яркими образами для загадочного торжества. Во второй части подборки SPLETNIK.RU покажет, каким канун Дня Всех Святых был для Карди Би, Нила Патрика Харриса, Беллы Торн, Дженнифер Гарнер, Холли Берри и других.

Трэвис Скотт в образе Бэтмена Карди Би в образе Алой Ведьмы Карди Би в образе змеи Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючией и сыном Леоне Меган Трейнор в образе Синди из фильма «Гринч — похититель Рождества» Меган Трейнор с друзьями Гвен Стефани Крис Дженнер Кейтлин Дженнер Нил Патрик Харрис с мужем Дэвидом Барткой и детьми Ума Турман Жизель Бундхен с дочерью Вивьен Холли Берри Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерьми Ребел Уилсон с возлюбленным Джейкобом Бушем Дима Билан Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хэшиан и детьми Лиззо Ольга Куриленко Жозефин Скривер

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