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Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур

Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур

Эмили Ратаковски, которая недавно рассекретила свою беременность, повторила легендарное фото Деми Мур для журнала Vanity Fair в 1991 году. Тогда актриса позировала для издания с большим животом, в белье и даже обнаженной. Модели удалось идеально скопировать образ Мур.

Фотографию беременной Деми Мур, а также свою такую же Эмили Ратаковски опубликовала в Instastories.

На снимке девушка запечатлена в нижнем белье и белой рубашке. Она также надела черный парик, чтобы еще больше быть похожей на голливудскую звезду.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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