Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур

Эмили Ратаковски, которая недавно рассекретила свою беременность, повторила легендарное фото Деми Мур для журнала Vanity Fair в 1991 году. Тогда актриса позировала для издания с большим животом, в белье и даже обнаженной. Модели удалось идеально скопировать образ Мур.

Фотографию беременной Деми Мур, а также свою такую же Эмили Ратаковски опубликовала в Instastories.

На снимке девушка запечатлена в нижнем белье и белой рубашке. Она также надела черный парик, чтобы еще больше быть похожей на голливудскую звезду.