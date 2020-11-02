Экспорт российской нефти рухнул еще на 20%

Россия продолжает терять значительные объемы нефтяного экспорта из-за сделки ОПЕК+, требующей ограничить поставки.В октябре через порты и трубопроводы за рубеж было продано 17,4 млн тонн российской нефти — на 20% меньше, чем в тот же месяц год назад, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Транснефть» Игорь Демин.

Экспорт через морские порты рухнул на 35%, до 8,3 млн тонн. Поставки по нефтепроводу «Дружба» упали на 6% год к году, до 3,9 млн тонн.

Поставки в Китай сократились на 1% — до 3,5 млн тонн, в том числе по отводу от ВСТО — 2,7 млн тонн, через Казахстан — 856 тыс. тонн (-4,3%).

Увеличить экспорт удалось лишь в Белоруссию. Общий объем поставок составил 1,6 млн тонн, что на 28,5% выше показателя октября-2019.

Мозырскому НПЗ было продано 740 тысячи тонн (+72,3%), Новополоцкому НПЗ — 827,8 тысячи тонн (+4,8%).

По итогам третьего квартала на экспорте нефти российская экономика заработала 15,3 млрд долларов — вдвое меньше, чем за тот же период год назад.

По сравнению со вторым нефтяные доходы выросли лишь на 1,5 млрд долларов, хотя средняя цена Urals подскочила на 48% — с 29 до 43 долларов за баррель.

Выиграв в цене, нефтяники потеряли в объеме: физический экспорт резко упал из-за обязательств России по ОПЕК+, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По его оценке, потеря рынков сбыта обходится нефтяникам в 10 млрд долларов за квартал.

Заключенное в апреле соглашение ОПЕК+ по рекордному в истории ограничению добычи нефти находится на второй этапе: с сентября страны- участницы сделки увеличили производство на 2 млн баррелей в сутки и качают на 7,7 млн баррелей в день меньше условного докризисного уровня.

С января соглашение планировали перевести на третий этап, уменьшив квоту по сокращению добычи до 5,8 млн баррелей в день. Но вторая волна пандемии, из-за которых страны Европы одна за другой вводят жесткий карантин, поставила эти планы под вопрос.

Некоторые страны поддерживают идею о том, чтобы продлить текущие уровни добычи и после 2020 года, рассказал ТАСС источник в одной из делегаций ОПЕК+.

По его словам, если экономическая ситуация останется такой же, а положения дел с коронавирусом ухудшится, скорее всего, увеличить добычу с января не получится.

На октябрьском заседании министров ОПЕК+ рассматривался кризисный сценарий с возвращением избытка нефти в объеме 4 млн баррелей в сутки. Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что показательным для решений по добыче будет уровень коммерческих запасов нефти стран ОЭСР в IV квартале. Эти данные и лягут в основу сценариев ОПЕК+ на будущий год.