Джонни Депп проиграл в суде по делу о клевете против бывшей жены

Сегодня Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по делу о клевете, которое рассматривалось в отношении бывших супругов — 57-летнего Джонни Деппа и 34-летней Эмбер Херд. После 16-дневного судебного разбирательства суд признал голливудского актера виновным в избиении жены.

Напомним, что актер подал в суд на издание The Sun за статью, опубликованную о нем в апреле 2018 года, в которой, как он утверждал, его оклеветали. В публикации говорилось, что Депп избивал свою супругу.

Херд, которая была главной свидетельницей издания, рассказала суду о 14 случаях, когда она подверглась домашнему насилию со стороны мужа за все время их отношений. Она в подробностях рассказала о случаях нападения супруга, происходивших, по ее словам, в основном под воздействием алкоголя и наркотиков.

В итоге судья отверг заявления актера, отметив, что издатель доказал, что в статье в основном говорится правда. Он пришел к выводу, что Депп избил Херд 12 раз, начиная с 2013 года.

Юридическая команда Херд заявила сегодня утром, что они «не были удивлены» результатом:

Для тех из нас, кто присутствовал на процессе в Высоком суде Лондона, это решение и приговор не стали сюрпризом. Очень скоро мы представим в США еще более обширные доказательства. Мы намерены добиться справедливости для Эмбер Херд в американском суде и защитить право мисс Херд на свободу слова.

Пресс-секретарь The Sun отметил, что издание поддержало всех жертв домашнего насилия за последние 20 лет.

Жертвы домашнего насилия никогда не должны молчать, и мы благодарим судью за его тщательное рассмотрение этого дела, а также Эмбер Херд за ее мужество в даче показаний в суде,

— заявил он.

Джонни Депп ранее отрицал все обвинения экс-супруги, назвав их выдумкой и, в свою очередь, обвинил ее в нападении. В поддержку актера выступили его бывшие возлюбленные Ванесса Паради и Вайнона Райдер.

В результате этого решения суда репутация Деппа, что называется, разлетелась в клочья. Что касается финансовой стороны вопроса, то тут все тоже очень печально: он уже потерял сотни миллионов долларов из-за скандала с женой и сейчас стоит буквально на волоске от разорения.