Дети два года жили с разлагающимся трупом матери в доме

Полицейские из американского города Нашвилл, штат Теннесси, пришли выселять женщину из дома и обнаружили ее останки. Как сообщает Daily Mail, ее дети два года не трогали разлагающийся труп.

Сотрудники полиции округа Дэвидсон нашли тело 56-летней Ларинды Джолли (Larinda Jolly) 21 октября у нее на кровати в груде тряпья. Они пришли в дом вместе с братом покойной по имени Энтони, и тот спросил у одной из ее дочерей, насколько давно она мертва. Как выяснилось, американка скончалась в начале 2017 года. «Там ничего не осталось. Только кости», — рассказал Энтони.

Все четыре взрослых ребенка Джолли, имеющие умственную инвалидность, прожили в доме с ее телом минимум два года. Энтони утверждает, что не слишком близко общался с сестрой, но регулярно звонил ей. В последние годы ее дети брали трубку и отвечали, что их мать сейчас не может говорить.

Он поговорил с детьми и узнал, что они исполняли последнюю волю покойной: она велела им не трогать ее и никому не звонить.

Останки Джолли отправили на экспертизу. Причина ее смерти пока остается неизвестной. Однако нет никаких оснований предполагать, что ее смерть была насильственной, заявили в полиции.