Число зараженных коронавирусом в мире превысило 46 миллионов

Число зараженных коронавирусом по всей планете превысило 46 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Всего в мире — 46 500 057 инфицированных. 1 200 310 человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 31 миллиона человек выздоровели.

Рекорд по числу заболевших выявили в США: там более 9,2 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,2 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

http://pharmpedia.org/2020/11/02/chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire-prevysilo-46-millionov/