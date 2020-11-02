Билли Айлиш случайно пукнула на сцене

Никто из нас не хотел бы опозориться перед людьми, которые нас любят и уважают. Однако казусы встречаются всегда и везде. А что уж говорить о звездах! Практически каждая знаменитость хоть раз попадала в неловкие ситуации на глазах у многотысячной публики.

Именно такой казус случился с американской певицей Билли Айлиш (Billie Eilish). В одном из интервью девушка разоткровенничалась. Певица рассказала, в какие нелепые ситуации на своих концертах она попадала.

«Я много пукаю на сцене. Все потому что я постоянно прыгаю на сцене. Иногда я думаю «чееерт, мне нужно в туалет»», — призналась Билли.

Эта информация смутила некоторых слушателей. Они считают, что довольно личные темы знаменитость не должна освещать в серьезных интервью. Другие же поблагодарили Айлиш за то, что она так честна и открыта с поклонниками.