«  
  »

Билли Айлиш случайно пукнула на сцене

Никто из нас не хотел бы опозориться перед людьми, которые нас любят и уважают. Однако казусы встречаются всегда и везде. А что уж говорить о звездах! Практически каждая знаменитость хоть раз попадала в неловкие ситуации на глазах у многотысячной публики.

Именно такой казус случился с американской певицей Билли Айлиш (Billie Eilish). В одном из интервью девушка разоткровенничалась. Певица рассказала, в какие нелепые ситуации на своих концертах она попадала.

«Я много пукаю на сцене. Все потому что я постоянно прыгаю на сцене. Иногда я думаю «чееерт, мне нужно в туалет»»,

— призналась Билли.

Эта информация смутила некоторых слушателей. Они считают, что довольно личные темы знаменитость не должна освещать в серьезных интервью. Другие же поблагодарили Айлиш за то, что она так честна и открыта с поклонниками.

«Билли, спасибо, что не стесняешься говорить о своем теле», «Это норма! Не видим здесь ничего такого», «Айлиш, обожаю тебя за простоту»,

— комментируют новость пользователи сети.

2 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  