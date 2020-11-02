Белоруссия закрыла границы для иностранцев

Власти Белоруссии закрывают границы для въезда иностранцев на фоне массовых протестов, которые продолжаются третий месяц подряд.С 1 ноября вводится временное ограничение на пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах, объявил в субботу Госпогранкомитет республики.

Как сообщает Tut.by, официальной причиной этого решения названо «предотвращение распространения инфекции, вызванной COVID-19».

Ограничения на въезд не распространяются на тех, кто прилетает в страну через Национальный аэропорт Минск. Они также не действуют для граждан РФ следующих транзитом через территорию Белоруссии.

Исключения также сделаны для обладателей дипломатических паспортов; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь; водителей и членов экипажей самолетов и судов, выполняющих международные перевозки; иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на работу, а также лиц, следующих на похороны близких родственников.

Де-факто белорусские границы закрылись два дня назад. Напомним, 29 октября люди не могли вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: несколько часов их разворачивали на границе. В субботу проблемы возникли на границе с Украиной, что таможенники объясняли «трудностями с базой данных».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне пригрозил «оставить без рук» радикальных протестующих, обвиняющих его в фальсификации итогов выборов и не признающих продление его полномочий еще на один срок.

С момента начала протестов белорусские силовики задержали более 16 тысяч человек, из-за чего Запад ввел против Минска новые санкции.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — заявил Лукашенко.

В начале недели студенты, рабочие и пенсионеры откликнулись на призыв оппозиционного политика Светланы Тихановской начать всеобщую забастовку, чтобы вынудить правящего 26 лет Лукашенко провести новые выборы.

Несколько десятков рабочих был уволены на этой неделе за участие в забастовке. Власти приостановили работу почти десятка кафе и ресторанов, которые символически поддержали протест, отказавшись от работы в понедельник.