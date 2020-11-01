В Китае нашли две новых разновидности коронавируса – среди панголинов

Текущая официальная версия гласит, что COVID-19 появился в колонии подковоносых летучих мышей в китайской провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой. У этой версии много нестыковок – в частности, как зараза преодолела путь в 1000 км к северу до крупного города Ухань, оставшись незамеченной? Поэтому китайские ученые продолжают поиски альтернативных источников вируса и теперь у них есть новые подозреваемые – панголины.

В самом Китае не на камеру признают – версия про летучих мышей во многом пропагандистская, она используется как веский аргумент для организации борьбы с известной неразборчивостью китайцев в еде. Эпидемия коронавируса стала мощным катализатором, и в пылу противостояния успели зачистить множество подпольных рынков, а также ликвидировать различные каналы поставок экзотического мяса. Следователям приходится работать с уцелевшими образцами, включая конфискованные товары прошлых лет.

В замороженных тканях 18 малайских панголинов, изъятых таможней Гуанси еще в 2017-ом, было найдено 6 образцов РНК коронавируса. В другой партии мяса панголинов, от 2018-го, нашли еще три образца. Наконец, из таможни Гуанчжоу прислали чешуйки панголинов, конфискованные в начале 2019-го – там тоже нашлись следы вируса, очень похожего на COVID-19.

Секвенирование геномов всех образцов привело к выявлению двух линий коронавирусов, которые на 85,5-92,4 % совпадают с COVID-19. У одного из них оказался полностью идентичным даже внешний вид шипов «короны». Это не стало сюрпризом – наоборот, лишь подтвердило опасения ученых, что COVID-19 вовсе не уникален, а лишь является членом многочисленного семейства крайне опасных вирусов, которые будут угрожать человечеству в будущем. А у властей Китая теперь добавится головной боли – количество подозреваемых разносчиков вирусов растет на глазах, и отслеживать поставки опасного мяса в страну придется с максимальной тщательностью.