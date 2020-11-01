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Ученые: Коронавирус живет в основном во рту

Рот — один из основных источников коронавирусной инфекции. Об этом предупреждают ученые из Университета Северной Каролины, материал представлен на портале medRxiv.

Оказалось, что рецепторы, которые нужны коронавирусу для инфицирования человека — ACE2, выражены в полости рта, слюнных железах, миндалинах и языке. Также ученые обнаружили SARS-CoV-2 в 16 из 28 слюнных желез людей, умерших от коронавируса.

Специалисты дополнительно изучили данные более 10 тыс. пациентов и обнаружили, что проявления COVID-19 со стороны полости рта встречаются в 45% случаев болезни. При этом у большого количества пациентов присутствуют сухость рта, сыпь на слизистой, потеря вкуса.

1 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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