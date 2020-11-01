США предложили разместить в Карабахе миротворцев из стран Скандинавии

США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, сообщает ТАСС в субботу, 31 октября.

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев», — сказал О’Брайен.

По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное прекращение огня в регионе.

«Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты и соседние страны», — отметил помощник президента США.