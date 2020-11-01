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Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера

Шон Коннери

Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера, известного по роли агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По словам его сына Джейсона, артист «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания эпидемии коронавируса будут проведены памятные мероприятия.

О смерти Коннери стало известно ранее 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.

1 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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