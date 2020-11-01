Памела Андерсон стала толстой на карантине и страдает от одиночества

Актриса и модель совсем «закисла» на карантине от безделия и признает, что запустила свой внешний вид.

53-летняя знаменитость Памела Андерсон призналась, что карантин неважно сказывается на ней. С начала карантина красотка набрала лишний вес и получила отечность как лица, так и вообще тела, что ей доставляет неудобства и дискомфорт. Об этом Андерсон рассказала сама, как следует из видео канала Loose Women.

Несмотря на то, что в своем семейном ранчо в Канаде имеет тренажерный зал, она потратила значительную часть времени, просто разглядывая его.

Памела также сообщила, что через самоизоляцию она борется с одиночеством, ведь не видела своего младшего сына семь месяцев, поскольку он находится на карантине в Лос-Анджелесе.

Также модель пошутила, что ей не будет холодно зимой из-за лишних килограммов.