Марион Котийяр стала новым лицом рекламной кампании Chanel

Она стала главной героиней в мини-фильме, посвященном легендарному аромату.

Французская актриса Марион Котийяр снялась в новой рекламной кампании культового аромата Chanel N°5. В кадре с Марион появился солист Парижской Национальной оперы Жереми Белингар, а вот танцевали они под песню певицы Лорд Team, которая была специально аранжированная для ролика Флавьеном Берже, а исполнила ее сама Котийяр.

По сюжету ролика актриса танцует на усыпанной блестками Луне в красивом кружевном платье, расшитом пайетками и в туфлях от бренда. В Chanel отметили, что этот образ выбрала сама креативный директор Chanel Виржини Виар и он был вдохновлен культовым платьем самой Коко Шанель.

«Мы взяли за основу платье, которое носила Мадемуазель, увековеченное фотографом Сесилом Битоном в 1937 году, оно особенно нравилось Карлу Лагерфельду… Мы доработали его так, чтобы Марион почувствовала его своим, чтобы в нем она могла танцевать, чтобы платье служило ей, а не наоборот. Вышивка, мотив из цветов и листьев, была доверена виртуозности шестнадцати вышивальщиц дома Lesage. На создание этого невесомого платья потребовалось более 900 часов работы», — рассказала Виржини Виар.

Снял мини-фильм режиссер Юхан Ренк, режиссер нашумевших сериалов «Чернобыль» и «Во все тяжкие».