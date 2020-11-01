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Ким Чен Ына заметили с бывшей возлюбленной, которую он «казнил»

Хен Сон Воль

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили в компании с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль (Hyon Song-wol). Об этом пишет The Times.

В частности, Хен находилась рядом с главой КНДР во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. При этом она проводила высокопоставленных лиц к их местам и забирала цветы, подаренные лидеру — ранее эту обязанность выполняла младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

В 2013 году западные СМИ сообщили о казни Хен Сон Воль. Тогда нескольких популярных в этой стране артистов якобы арестовали, обвинили в распространении порнографии, судили и расстреляли из пулеметов. Однако уже через несколько месяцев Хен «воскресла», а ее карьера пошла в гору, и в 2017 году она вошла в Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын разорвал отношения с Хен Сон Воль более 15 лет назад по настоянию тогдашнего президента страны, своего отца Ким Чен Ира.

1 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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