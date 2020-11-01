Эшли Симпсон в третий раз стала мамой

Сегодня стало известно, что 35-летняя Эшли Симпсон и ее 31-летний супруг Эван Росс во второй раз стали родителями. У звездной пары родился сын. Малыш стал вторым для Эвана и третьим для Эшли.

10-29-2020. Зигги Блю Росс. Наш милый мальчик прибыл! Я на Луне, мы так счастливы!

— подписала певица свой пост в инстаграме.

Эван опубликовал аналогичное фото малыша.

Наш сын родился! Я в раю!

— написал он под снимком.

О скором пополнении в семействе Эшли Симпсон стало известно в конце апреля. Актриса сама опубликовала в инстаграме фото, на котором демонстрировала положительный тест на беременность.

Мы ждем ребенка и очень рады поделиться с вами этой новостью,

— написала Симпсон под фото.

Эван Росс и Эшли Симпсон

Напомним, что в браке актриса и музыкант, помимо новорожденного малыша, воспитывают двоих детей — общую четырехлетнюю дочь Джаггер Сноу и 12-летнего сына Эшли от первого брака с с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем, Бронкса Маугли.

Эшли Симпсон и Эван Росс поженились в 2014 году — свадьба случилась через год после того, как они начали встречаться. Для Эвана, в отличие от супруги, этот брак стал первым.

Эшли Симпсон и Эван Росс с детьми