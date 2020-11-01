Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют главные роли в триллере «Материнский инстинкт»

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снова появятся вместе на экране. В 2014 году они сыграли одни из ключевых ролей в фантастической драме Кристофера Нолана «Интерстеллар».

Как сообщает Deadline, теперь им достались главные роли в психологическом триллере «Материнский инстинкт», который снимет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс.

Актрисы сыграют двух домохозяек и лучших подруг Элис и Селин, живущих по соседству в 1960-х. Их крепкие и благополучные отношения начнут разрушаться после трагического несчастного случая, который свяжет женщин чувством вины и параноидальным страхом.

Фильм станет ремейком одноименной бельгийской картины, снятой Массе-Депассом в 2018 году — в оригинальной ленте роли подруг исполнили Верле Батенс и Анн Косенс.

О дате выхода не сообщается.