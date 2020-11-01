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Число жертв землетрясения в Турции превысило 40 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 40 человек. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, передает РИА Новости.

По данным агентства, в результате стихийного бедствия погибли 42 человека. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий, добавили там.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

1 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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