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Байден: Трамп напуган Путиным и боится ему перечить

Президент США Дональд Трамп «чересчур напуган», чтобы возражать российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение высказал соперник Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден.

В частности, по словам демократа, Трамп так и не обсудил с Путиным предполагаемый сговор Москвы с боевиками в Афганистане с целью убийства американских военных, передает ТАСС.

Как считает экс-вице-президент, из-за действий Трампа снижается международный авторитет Штатов, а также портятся отношения с партнерами в Евросоюзе и НАТО.

Ранее Байден назвал РФ «главной угрозой для безопасности Америки».

1 ноября, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Россия, США ﻿
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