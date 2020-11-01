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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи на фоне карабахского конфликта. Он заявил, что оснований для этого нет. Слова Алиева приводит Telegram-канал «Пул №3».

«У Еревана нет оснований просить помощи у России. Вывод войск вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку пойдет до конца», — отметил азербайджанский лидер.

1 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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