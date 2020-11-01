В Москве прогремел взрыв — людей ищут под завалами В Минск въехала бронетехника с пулеметами » Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи на фоне карабахского конфликта. Он заявил, что оснований для этого нет. Слова Алиева приводит Telegram -канал «Пул №3». «У Еревана нет оснований просить помощи у России. Вывод войск вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку пойдет до конца», — отметил азербайджанский лидер.

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