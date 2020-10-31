В ВОЗ признали, что эффективная вакцина от коронавируса может не появиться

Не исключено, что эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис во время брифинга 30 октября, передает Cursorinfo.

Она назвала такой сценарий худшим, но вероятным. Лучший сценарий, по ее словам, предусматривает появление вакцины в течение ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что в Европе вакцинация от коронавируса может начаться весной-летом 2021 года. А для сокращения масштабов пандемии, как указывалось, потребуется примерно год.