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В Вене мусульмане осквернили христианскую церковь

«Нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар!», пинали лавки, исповедальню и громили церковную утварь»

В католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались «50 мужчин турецкого происхождения» и устроили там погром

Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на данные полиции

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Заместитель пастора вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до её приезда

Дебоширы попали на видео. Полиции удалось установить личности 10 нападавших, которые уже были замешаны в нарушении общественного порядка

По информации СМИ подростки относятся к радикальным исламистам и неоднократно привлекали к себе внимание правоохранителей

«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политизированного ислама и не проявлять здесь ложной терпимости», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц, поблагодарив полицейских

31 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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