Курсанты одесской Военной академии успешно «заминировали» облгосадминистрацию: полиция и нацгвардейцы ничего не заметили В больнице в Челябинске прогремел мощный взрыв » В Вене мусульмане осквернили христианскую церковь «Нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар!», пинали лавки, исповедальню и громили церковную утварь» В католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались «50 мужчин турецкого происхождения» и устроили там погром Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на данные полиции Заместитель пастора вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до её приезда Дебоширы попали на видео. Полиции удалось установить личности 10 нападавших, которые уже были замешаны в нарушении общественного порядка По информации СМИ подростки относятся к радикальным исламистам и неоднократно привлекали к себе внимание правоохранителей «Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политизированного ислама и не проявлять здесь ложной терпимости», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц, поблагодарив полицейских

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