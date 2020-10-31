В упавшем метеорите нашли воду с Марса

Ученые нашли в метеорите, который упал в пустыне Сахара, воду с Марса. Ее возраст насчитывает порядка 4,4 миллиарда лет, считают исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Минеральный состав метеорита NWA 7533, который упал на землю в 2012 году, показал признаки окисления, свойственного для воды. «Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры планеты», — пояснил автор исследования профессор Такаси Микучи из Токийского университета.

Ранее ученые предполагали, что вода на Красной планете появилась 3,7 миллиарда лет назад. Согласно новому исследованию, это произошло, по меньшей мере, на 700 тысяч лет раньше. Как установили исследователи, вода стала побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования планеты. Если им удастся выяснить, что это был за процесс, это повлияет на теорию происхождения внеземной жизни.

Два обломка метеорита, который распался при столкновении с земной атмосферой, были найдены в Сахаре в 2011 и 2012 годах. Ученые установили, что эти камни попали на Землю именно с Марса, потому что в них присутствовали образцы, схожие с теми, что были собраны земными роботами на Марсе.