В больнице в Челябинске прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в поликлинике № 2 города Челябинска. Как сообщила пресс-служба областного Минздрава в Telegram, ЧП случилось в студенческой больнице на проспекте Ленина, 82— там взорвалась кислородная будка.

Перед взрывом в здании также возникло возгорание. На месте работают пожарные и сотрудники МЧС. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

Из здания были выведены 150 человек. Для эвакуации пациентов к поликлинике прибыло 15 автомобилей «скорой помощи» и две реанимационных бригады. Эвакуированных разместили в здании стадиона им. Елесиной. Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу № 1, еще 20 человек — в ОКБ№ 3.