Cтраны Евросоюза готовы ввести санкции против Лукашенко

Послы стран Евросоюза пришли к договоренности о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 граждан этой страны. Об этом согласии стало известно журналисту радио «Свободная Европа» Рикарду Йозвяку, написал он в Twitter.

«Послы Евросоюза в среду [4 ноября] дадут зеленый свет на заморозку активов и запретов на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов. Будет утверждено 6 ноября», — сообщил репортер.

В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.