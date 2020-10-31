США установили рекорд по числу заражений коронавирусом

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом — заболели более чем 99,3 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США выявили более 9 миллионов инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,1 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По всему миру, согласно данным университета, насчитывается более 45,5 миллиона случаев.