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США установили рекорд по числу заражений коронавирусом

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом — заболели более чем 99,3 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США выявили более 9 миллионов инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,1 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По всему миру, согласно данным университета, насчитывается более 45,5 миллиона случаев.

31 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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