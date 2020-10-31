Шэрон Стоун поразила фотографией своей 86-летней матери

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун показала свою энергичную мамочку.

Так, 62-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом изображена ее мать.

На фотографии хорошо одетая и накрашеннная Дороти Стоун позирует во время езды на автомобиле.

Моя мама, 86 лет, замечательная гордая демократка из Пенсильвании. Мой папа назвал ее «милой девочкой». Разве она не красивая?

подписала фото звезда.

Поклонники высоко оценили снимок матери Стоун, отметив в комментариях ее красоту.