Растет число жертв сильного землетрясения в Турции

Возросло число жертв землетрясения в Турции. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, погибли 24 человека, еще 804 получили ранения.

Уточняется, что 743 человека пострадали в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне.

Под завалами до сих пор находятся погибшие и раненые.

К настоящему моменту спасатели разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти зданиях работы продолжаются. Задействованы почти 4 тыс. человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября на западе Турции. За ним последовало цунами и несколько афтершоков.