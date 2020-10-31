Растет число жертв сильного землетрясения в Турции

Возросло число жертв землетрясения в Турции. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, погибли 24 человека, еще 804 получили ранения.
Уточняется, что 743 человека пострадали в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне.
Под завалами до сих пор находятся погибшие и раненые.
К настоящему моменту спасатели разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти зданиях работы продолжаются. Задействованы почти 4 тыс. человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября на западе Турции. За ним последовало цунами и несколько афтершоков.
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